В Москве собрали свыше 1800 предложений по улучшению инфраструктуры для выгула собак
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
На этапе «Предлагай» самым популярным направлением стало «Комфортное пользование площадкой» — 670 принятых предложений. Также востребованными оказались «Развитие площадок для выгула собак» (594 предложения) и «Мероприятия для владельцев» (542).
Часть идей будет реализована. Например, среди прочего на площадках для выгула собак установят освещение и информационные стенды.
Ранее газета «Взгляд» сообщила, что суперфиналист конкурса «Лидеры России» Владимир Фролов запустит социальную сеть «Айда гулять» для владельцев собак.