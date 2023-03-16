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В Москве собрали свыше 1800 предложений по улучшению инфраструктуры для выгула собак

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В рамках проекта «Питомцы в Москве» на платформе «Город идей» поступило 1806 инициатив от более чем 14,5 тыс. пользователей по улучшению городской инфраструктуры, предназначенной для домашних животных и их владельцев.
В Москве собрали свыше 1800 предложений по улучшению инфраструктуры для выгула собак
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

На этапе «Предлагай» самым популярным направлением стало «Комфортное пользование площадкой» — 670 принятых предложений. Также востребованными оказались «Развитие площадок для выгула собак» (594 предложения) и «Мероприятия для владельцев» (542).

Часть идей будет реализована. Например, среди прочего на площадках для выгула собак установят освещение и информационные стенды. 

Ранее газета «Взгляд» сообщила, что суперфиналист конкурса «Лидеры России» Владимир Фролов запустит социальную сеть «Айда гулять» для владельцев собак.

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