Узнать больше

В ХМАО ожидаются метели и сильный ветер 18 марта

Короткая ссылка
По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, в Ханты-Мансийском автономном округе к концу рабочей недели возобновятся метели, а порывы ветра могут достигать 18 м/с.
В ХМАО ожидаются метели и сильный ветер 18 марта
  • Gettyimages.ru
  • © Sungyoung Yoon / EyeEm

Об этом пишет URA.RU.

«18 марта днём в ХМАО ожидается ветер северо-западный 9—14 м/с, с порывами до 18 м/с. Температура воздуха: ночью от -1 до -6 °С, в отдельных районах до -15 °С, днём от +2 до -3 °С, местами до -8 °С. Прогнозируются облачная погода и осадки в виде мокрого снега, местами умеренный снег», — говорится в сообщении.

Ранее сайт Newinform передавал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить