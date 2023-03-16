В ХМАО ожидаются метели и сильный ветер 18 марта

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, в Ханты-Мансийском автономном округе к концу рабочей недели возобновятся метели, а порывы ветра могут достигать 18 м/с.

Об этом пишет URA.RU.

«18 марта днём в ХМАО ожидается ветер северо-западный 9—14 м/с, с порывами до 18 м/с. Температура воздуха: ночью от -1 до -6 °С, в отдельных районах до -15 °С, днём от +2 до -3 °С, местами до -8 °С. Прогнозируются облачная погода и осадки в виде мокрого снега, местами умеренный снег», — говорится в сообщении.

Ранее сайт Newinform передавал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.