Российские дизайнеры представят коллекции в столичных ТЦ в рамках Московской недели моды

В столице под эгидой проекта «Московская неделя моды» дизайнеры из России представят свои коллекции в городских торговых центрах.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

«Площадки под эгидой проекта «Московская неделя моды» откроются на три дня — с 28 по 30 апреля. К участию приглашаются дизайнеры из всех регионов России», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По её словам, заявки рассмотрит экспертный совет, состоящий из профессионалов индустрии. Для участия отберут порядка 150 отечественных марок.

Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с НСН высказался о ситуации с посещаемостью ТЦ.