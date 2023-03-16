В Магаданской области объявили о лавинной опасности

В Магадане и двух округах области действует режим лавиной опасности.

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пожарно-спасательный центр (ПСЦ) региона.

Ранее предупреждение о высокой вероятности возникновения ЧС было объявлено в Магадане и Ольском округе из-за сильных снегопадов.

В настоящее время стихия угрожает областному центру, а также Тенькинскому и Хасынскому муниципальным округам.

Спасатели рекомендовали жителям и туристам не покидать населённые пункты.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 ожидается магнитный шторм.