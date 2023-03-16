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В Магаданской области объявили о лавинной опасности

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В Магадане и двух округах области действует режим лавиной опасности.
В Магаданской области объявили о лавинной опасности
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  • © Image Source RF/Â©Whit Richardson

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пожарно-спасательный центр (ПСЦ) региона.

Ранее предупреждение о высокой вероятности возникновения ЧС было объявлено в Магадане и Ольском округе из-за сильных снегопадов.

В настоящее время стихия угрожает областному центру, а также Тенькинскому и Хасынскому муниципальным округам.

Спасатели рекомендовали жителям и туристам не покидать населённые пункты.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 ожидается магнитный шторм.

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