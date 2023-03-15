Ветврач Жукова дала советы по подготовке к поездке на дачу с питомцем

Ветеринарный врач Кристина Жукова рассказала, как подготовить питомца к поездке на дачу.

«Бешенство — это потенциально опасная для человека инфекция. Поэтому сделать такую прививку очень важно, независимо от того, гуляет ваш питомец на участке или выходит за его периметр. Лучше всего заняться этим за месяц или полтора до выезда», — заявила она в беседе с «Москвой 24».

По её словам, также важно обработать животное от блох и клещей.

Как отметила Жукова, в ветеринарной аптечке должны быть антисептики, бинты или марля, сорбенты.

«За три-четыре недели приучите кошку к переноске, совершите пару поездок. При переезде на дачу накройте переноску, чтобы питомец не видел то, что происходит вокруг, особенно если вы пользуетесь общественным транспортом. Так ему будет спокойнее», — добавила эксперт.

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