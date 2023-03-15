Режиссёр Щегольков рассказал о работе с Евгением Цыгановым
- РИА Новости
«Евгений Эдуардович — невероятно профессиональный, невероятно талантливый человек. В нём есть удивительная магия, которая проявляется в картинах. Изначально на съёмочной площадке ты можешь чего-то не видеть, но у него есть удивительное качество — нести в кадр больше, чем кажется визуально здесь и сейчас», — заявил Щегольков в беседе с ФАН.
По его словам, такими качествами обладает очень небольшое количество актёров.
Он также поздравил Цыганова с днём рождения.
Ранее актриса Анастасия Байкаева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о своей героине в сериале «Омар в большом городе».