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Режиссёр Щегольков рассказал о работе с Евгением Цыгановым

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Актёр, режиссёр, сценарист и продюсер Владимир Щегольков рассказал подробности о работе с актёром Евгением Цыгановым, который отмечает день рождения 15 марта.
Режиссёр Щегольков рассказал о работе с Евгением Цыгановым
  • РИА Новости

«Евгений Эдуардович — невероятно профессиональный, невероятно талантливый человек. В нём есть удивительная магия, которая проявляется в картинах. Изначально на съёмочной площадке ты можешь чего-то не видеть, но у него есть удивительное качество — нести в кадр больше, чем кажется визуально здесь и сейчас», — заявил Щегольков в беседе с ФАН.

По его словам, такими качествами обладает очень небольшое количество актёров.

Он также поздравил Цыганова с днём рождения.

Ранее актриса Анастасия Байкаева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о своей героине в сериале «Омар в большом городе».

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