Никита Ефремов рассказал о своей роли в фильме «Здоровый человек»

Актёр Никита Ефремов рассказал о своём персонаже в фильме «Здоровый человек».

«На мой взгляд, Егор, которого я играю, ещё только стремится стать «здоровым человеком». И он проходит через непростые ситуации на избранном пути. Изначально в нём зарождается смутное беспокойство. Ему становится мало позитивной оценки окружающих. Сам того не осознавая, он ищет признания от самого себя», — заявил актёр в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, свои внутренние потребности герой проецирует на внешний мир.

Как отметил Ефремов, к концу фильма персонаж понимает, что ничем внешним нельзя заполнить внутреннюю пустоту.

Ранее актриса Анастасия Байкаева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о своей героине в сериале «Омар в большом городе».