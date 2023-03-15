В Курганской области ожидается потепление до +8 °С 17 марта

В Курганской области может потеплеть до +8 °С в пятницу, 17 марта.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального ЦГМС.

Среднесуточная температура воздуха окажется выше нормы для этого дня на 5,4 градуса.

В субботу, 18 марта, температура воздуха не опустится ниже -5 °С.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.