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В Курганской области ожидается потепление до +8 °С 17 марта

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В Курганской области может потеплеть до +8 °С в пятницу, 17 марта.
В Курганской области ожидается потепление до +8 °С 17 марта
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального ЦГМС.

Среднесуточная температура воздуха окажется выше нормы для этого дня на 5,4 градуса.

В субботу, 18 марта, температура воздуха не опустится ниже -5 °С.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.

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