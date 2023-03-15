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Синоптик Шувалов заявил, что снег в Москве растает 5—10 апреля

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Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что снег в столичном регионе может полностью растаять в период с 5 по 10 апреля.
Синоптик Шувалов заявил, что снег в Москве растает 5—10 апреля
  • РИА Новости

«Можно рассчитывать, что в период с 5 по 10 апреля снежный покров, высота которого сейчас достигает 37 см, полностью сойдёт на нет. Это связано с тем, что в ближайшие 10 дней температура воздуха, за редким исключением, будет превышать климатическую норму на два-четыре градуса», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил эксперт, в среднем снег в столичном регионе сходит 10—12 апреля, но сейчас высота снежного покрова выше, чем обычно.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.

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