Синоптики рассказали о погоде в Приморье в ближайшие выходные
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.
В ночь на субботу, 18 марта, в континентальных районах ожидается -8...-16 °С, на побережье 0...-6 °С.
Днём температура воздуха составит +3…+10 °C.
В воскресенье, 19 марта, тенденция к потеплению сохранится. Температурный фон повысится ещё на несколько градусов.
Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.