Синоптики рассказали о погоде в Приморье в ближайшие выходные

Синоптики рассказали, какой будет погода в Приморском крае в ближайшие выходные.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

В ночь на субботу, 18 марта, в континентальных районах ожидается -8...-16 °С, на побережье 0...-6 °С.

Днём температура воздуха составит +3…+10 °C.

В воскресенье, 19 марта, тенденция к потеплению сохранится. Температурный фон повысится ещё на несколько градусов.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.