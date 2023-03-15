Исследование: две трети россиян назвали употребление кофе неотъемлемой привычкой

Согласно новому исследованию, две трети россиян назвали регулярное употребление кофе неотъемлемой привычкой.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на онлайн-сервис по управлению здоровьем Budu и исследовательский центр «Зарплаты.ру».

По словам 43% участников опроса, во время работы им нужно выпить хотя бы одну чашку кофе в день.

Как утверждают 42% респондентов, они пьют кофе периодически, по мере необходимости.

Также выяснилось, что 69% опрошенных употребляют кофе, чтобы взбодриться, а 66% — из любви к напитку, желая им насладиться.

«71% россиян считают, что кофе может приносить вред организму, только если употреблять его в больших дозах», — говорится в исследовании.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.