Мацуев рассказал подробности о предстоящем конкурсе пианистов имени Рахманинова

Пианист Денис Мацуев рассказал о международном юношеском конкурсе имени Сергея Рахманинова, который впервые пройдёт 21 — 26 марта в Великом Новгороде. Музыкант является художественным руководителем проекта.

«Не скрою, что идея конкурса в Великом Новгороде возникла для меня спонтанно. Это было предложение от губернатора Новгородской области Андрея Никитина и Министерства культуры. Само место символично для юношеского конкурса — в Новгородской губернии прошло детство Сергея Васильевича», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По словам Мацуева, все его «молодёжные» проекты рождены из «Новых имён», созданных Иветтой Вороновой.

Он также сообщил, что на конкурс в основном прошли те, кому 15—17 лет.

«И им точно по силам играть и этюды-картины, и прелюдии, и вариации, и музыкальные моменты, и транскрипции, не говоря уже о Первом концерте. Рахманинов будет звучать и в первом, и во втором турах», — добавил пианист.

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