Инсайдеры опубликовали 16 Гб украденных у разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 данных
Администратор сообщества «Вестник «Того самого Сталкера» во «ВКонтакте» опубликовал 16 Гб данных из игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.
«Та самая публикация материалов, которую вы ждали», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данные опубликованы двумя архивами.
23 июля 2020 года первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2 был показан компанией GSC на презентации Xbox.
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