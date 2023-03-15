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Инсайдеры опубликовали 16 Гб украденных у разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 данных

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Администратор сообщества «Вестник «Того самого Сталкера» во «ВКонтакте» опубликовал 16 Гб данных из игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

«Та самая публикация материалов, которую вы ждали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные опубликованы двумя архивами.

23 июля 2020 года первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2 был показан компанией GSC на презентации Xbox.

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