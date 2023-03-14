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В Оренбургской области похолодает до -16 °С в ночь на 15 марта

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В Оренбургской области ожидается похолодание в ночь на среду, 15 марта.
В Оренбургской области похолодает до -16 °С в ночь на 15 марта
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  • © Julia Christe

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на ФГБУ «Приволжское УГМС».

Прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Местами туман и слабая изморозь.

Температура воздуха составит -4...-9 °С, на севере и востоке — до -11...-16 °С.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.

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