В Оренбургской области похолодает до -16 °С в ночь на 15 марта
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на ФГБУ «Приволжское УГМС».
Прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Местами туман и слабая изморозь.
Температура воздуха составит -4...-9 °С, на севере и востоке — до -11...-16 °С.
Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.