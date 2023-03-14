В Тюменской области усилили контроль на трассах из-за непогоды
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Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на ГИБДД.
Дополнительные наряды ДПС выставлены, в частности на дороге Шадринск — Ялуторовск.
В ведомстве рекомендуют минимизировать поездки по загородным магистралям.
Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.