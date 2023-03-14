В Тюменской области усилили контроль на трассах из-за непогоды

В Тюменской области усилили контроль на федеральных и региональных трассах из-за сложных погодных условий — снегопада, ветра, плохой видимости.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на ГИБДД.

Дополнительные наряды ДПС выставлены, в частности на дороге Шадринск — Ялуторовск.

В ведомстве рекомендуют минимизировать поездки по загородным магистралям.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.