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В Тюменской области усилили контроль на трассах из-за непогоды

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В Тюменской области усилили контроль на федеральных и региональных трассах из-за сложных погодных условий — снегопада, ветра, плохой видимости.
В Тюменской области усилили контроль на трассах из-за непогоды
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Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на ГИБДД.

Дополнительные наряды ДПС выставлены, в частности на дороге Шадринск — Ялуторовск.

В ведомстве рекомендуют минимизировать поездки по загородным магистралям.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.

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