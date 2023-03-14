В Петербурге отреставрируют более 40 фасадов исторических зданий в 2023 году

В Санкт-Петербурге продолжат реставрацию фасадов многоквартирных домов, признанных памятниками, в 2023 году.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Работы проходят по программе КГИОП. В частности, планируется отреставрировать фасад дома Екимова на Кирочной улице и дома Гулина на улице Чайковского.

Всего таких зданий насчитывается 1850.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.