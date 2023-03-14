В Петербурге отреставрируют более 40 фасадов исторических зданий в 2023 году
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Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Работы проходят по программе КГИОП. В частности, планируется отреставрировать фасад дома Екимова на Кирочной улице и дома Гулина на улице Чайковского.
Всего таких зданий насчитывается 1850.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.