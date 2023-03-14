В Петербурге запретят выходить на лёд водоёмов с 15 марта

В Санкт-Петербурге запретят выходить на лёд водоёмов со среды, 15 марта.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Полиция и спасатели будут проводить рейды. Нарушителям грозит административная ответственность.

Жителей и гостей города призвали помнить о собственной безопасности.

«Ведь, как показывает практика, штрафы, каких бы они ни были размеров, никого не пугают, поэтому нередко бывает так, что за свою беспечность люди расплачиваются наивысшей ценой — собственной жизнью», — отметили в ведомстве.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.