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В Петербурге запретят выходить на лёд водоёмов с 15 марта

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В Санкт-Петербурге запретят выходить на лёд водоёмов со среды, 15 марта.
В Петербурге запретят выходить на лёд водоёмов с 15 марта
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Полиция и спасатели будут проводить рейды. Нарушителям грозит административная ответственность.

Жителей и гостей города призвали помнить о собственной безопасности.

«Ведь, как показывает практика, штрафы, каких бы они ни были размеров, никого не пугают, поэтому нередко бывает так, что за свою беспечность люди расплачиваются наивысшей ценой — собственной жизнью», — отметили в ведомстве.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.

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