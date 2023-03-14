Число зрителей «Оскара» в этом году увеличилось на 12% до 18,7 млн

Около 18,7 млн человек смотрели церемонию вручения ежегодной премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» в этом году.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на телесеть ABC.

По сравнению с прошлым годом, рост аудитории составил 12%.

Отмечается, что число зрителей церемонии в течение многих лет сокращается.

Максимальная аудитория была зафиксирована в 1998 году (55,2 миллиона человек), когда в номинации «Лучший фильм года» победил «Титаник».

В этом году обладателем главного приза стала картина «Всё везде и сразу», забравшая в общей сложности семь статуэток.