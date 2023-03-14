Число зрителей «Оскара» в этом году увеличилось на 12% до 18,7 млн
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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на телесеть ABC.
По сравнению с прошлым годом, рост аудитории составил 12%.
Отмечается, что число зрителей церемонии в течение многих лет сокращается.
Максимальная аудитория была зафиксирована в 1998 году (55,2 миллиона человек), когда в номинации «Лучший фильм года» победил «Титаник».
В этом году обладателем главного приза стала картина «Всё везде и сразу», забравшая в общей сложности семь статуэток.