Музыкальный марафон по случаю 150-летия со дня рождения Рахманинова пройдёт в Подмосковье
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Об этом сообщает телеканал «360».
Участие в марафоне примут студенты Первого Московского областного музыкального колледжа, Московского областного базового музыкального колледжа имени А.Н. Скрябина и Московского Губернского колледжа искусств.
Мероприятие соберёт почти 200 человек.
Также в рамках марафона пройдёт студенческая конференция «Я — русский композитор. С. Рахманинов».
Ранее портал Nation News сообщил, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.