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Музыкальный марафон по случаю 150-летия со дня рождения Рахманинова пройдёт в Подмосковье

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В Московском областном музыкальном колледже имени С.С. Прокофьева состоится музыкальный марафон в честь 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова.
Музыкальный марафон по случаю 150-летия со дня рождения Рахманинова пройдёт в Подмосковье
  • Gettyimages.ru
  • © Mint Images

Об этом сообщает телеканал «360».

Участие в марафоне примут студенты Первого Московского областного музыкального колледжа, Московского областного базового музыкального колледжа имени А.Н. Скрябина и Московского Губернского колледжа искусств.

Мероприятие соберёт почти 200 человек.

Также в рамках марафона пройдёт студенческая конференция «Я — русский композитор. С. Рахманинов».

Ранее портал Nation News сообщил, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.

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