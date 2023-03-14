Музыкальный марафон по случаю 150-летия со дня рождения Рахманинова пройдёт в Подмосковье

В Московском областном музыкальном колледже имени С.С. Прокофьева состоится музыкальный марафон в честь 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова.

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Об этом сообщает телеканал «360». Участие в марафоне примут студенты Первого Московского областного музыкального колледжа, Московского областного базового музыкального колледжа имени А.Н. Скрябина и Московского Губернского колледжа искусств. Мероприятие соберёт почти 200 человек. Также в рамках марафона пройдёт студенческая конференция «Я — русский композитор. С. Рахманинов». Ранее портал Nation News сообщил, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.