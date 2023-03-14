В Москве проведут капремонт культурно-досугового центра «Арктика»

Проект капитального ремонта культурно-досугового центра «Арктика» в Бабушкинском районе столицы согласован.

Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, передаёт «Москва 24».

По его словам, в здании организуют досуговые и клубные организации, кружки.

«В числе ремонтируемых помещений на первом этаже — репетиционные, гримёрные, киноконцертный и конференц-залы и прочие помещения. На втором этаже, в свою очередь, будут отремонтированы административные кабинеты, помещения с видео и звуковым оборудованием, переговорные и кафе», — уточнил вице-мэр.

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