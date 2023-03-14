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В Удмуртии пройдут учения по подготовке к паводку

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Глава Госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии Евгений Шутов рассказал, что в регионе проведут командно-штабные учения по подготовке к паводку.
В Удмуртии пройдут учения по подготовке к паводку
  • РИА Новости

Об этом пишет udm-info.ru.

По словам Шутова, органы управления и силы территориальной подсистемы РСЧС отработают свои действия в паводкоопасный период 15 марта в ходе командно-штабных учений.

Он также сообщил, что половодье в регионе по предварительному прогнозу Удмуртского гидрометцентра ожидается в пределах среднемноголетних значений. На случай ухудшения ситуации уже подготовлены маршруты эвакуации, предусмотрены места временного размещения населения.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что поисково-ударная группа Тихоокеанского флота (ТОФ) провела учения на Камчатке, в ходе которых была выполнена задача по уничтожению подлодки условного противника.

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