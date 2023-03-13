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В Самарской области обсудили противопаводковые меры

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провёл оперативное совещание, на котором обсуждались противопаводковые меры.
В Самарской области обсудили противопаводковые меры
  • РИА Новости

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Как заявил глава регионального ГУ МЧС России Олег Бойко, с 6 по 13 марта ЧС на территории области не произошло.

В 2023 году паводок начался на 20 дней раньше обычного. Из-за тёплой погоды и обильных осадков почти одномоментно сошли талые воды.

«По прогнозу на 13—15 марта прогнозируются подтопления в Хворостянском районе (Новокуровка, Дубровка, Хворостянка) — до 5 жилых домов в каждом населённом пункте, в Алексеевском районе — до 5 домов, в Приволжском районе — до 15 участков, в Борском районе — один участок дороги, в Красноярском районе может подтопить несколько автомобильных мостов», — сообщил Бойко.

Со своей стороны, Азаров отметил, что муниципалитеты и профильные ведомства должны быть готовы к любым ситуациям.

«Коллеги, лично убедитесь в эффективности работы ваших служб, принимаемых мер, адекватной реакции глав поселений, глав районов городских округов, всех служб, которые должны быть задействованы при проведении противопаводковых мероприятий, работы техники, принятия дополнительных мер», — добавил он.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.

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