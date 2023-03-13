В Самарской области обсудили противопаводковые меры

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провёл оперативное совещание, на котором обсуждались противопаводковые меры.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Как заявил глава регионального ГУ МЧС России Олег Бойко, с 6 по 13 марта ЧС на территории области не произошло.

В 2023 году паводок начался на 20 дней раньше обычного. Из-за тёплой погоды и обильных осадков почти одномоментно сошли талые воды.

«По прогнозу на 13—15 марта прогнозируются подтопления в Хворостянском районе (Новокуровка, Дубровка, Хворостянка) — до 5 жилых домов в каждом населённом пункте, в Алексеевском районе — до 5 домов, в Приволжском районе — до 15 участков, в Борском районе — один участок дороги, в Красноярском районе может подтопить несколько автомобильных мостов», — сообщил Бойко.

Со своей стороны, Азаров отметил, что муниципалитеты и профильные ведомства должны быть готовы к любым ситуациям.

«Коллеги, лично убедитесь в эффективности работы ваших служб, принимаемых мер, адекватной реакции глав поселений, глав районов городских округов, всех служб, которые должны быть задействованы при проведении противопаводковых мероприятий, работы техники, принятия дополнительных мер», — добавил он.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.