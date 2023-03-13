В Нижегородской области отреставрируют храм XIX века

В Городецком районе Нижегородской области планируют отреставрировать храм в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость».

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Фонда президентских грантов.

Храм построен в 1814 году. Он расположен в селе Николо-Погост.

«Люди взяли на себя нешуточную ответственность восстановить полюбившиеся им храмы. Эксперты проводят теоретические и практические занятия, «хранители» впитывают знания и применяют на практике по специально созданной дорожной карте», — заявила директор фонда «Белый Ирис» Ольга Шитова.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.