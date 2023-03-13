В Ставропольском крае обсудили подготовку к паводковому сезону

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил профильным ведомствам следить за состоянием рек в преддверии паводкового сезона.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

В настоящее время уровень воды в реках Кубань и Кума на территории края ниже среднегодовых значений.

«Период дождей, традиционный для Ставрополья, не за горами. Поэтому уже сейчас важно очень внимательно следить за состоянием рек, их русел, чтобы вовремя принять меры для предупреждения возможных рисков», — сказал Владимиров.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.