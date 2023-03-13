Актриса Самохина рассказала о съёмках в комедийном боевике «Моя мама — шпион»

Актриса Снежана Самохина рассказала о своей роли в комедийном боевике «Моя мама — шпион».

«До съёмок я была беременна вторым ребёнком. Меня пригласили на пробы в январе 2022 года, за несколько дней до родов. Когда я пришла туда, мне очень понравилась режиссёр Дарья Балинова, потому что она прямо горела проектом, а это подкупает, и я сама загорелась тоже», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам актрисы, через несколько недель после родов ей позвонили и сообщили, что она утверждена на роль.

«Моя героиня Крис — студентка, и я сразу нашла что-то схожее с собой десятилетней давности. Но у меня после рождения ребёнка были совсем другие внутренние конфликты, и надо было для этой роли как-то перенастроиться», — отметила Самохина.

Она добавила, что её героиня очень прямолинейная. Если что-то не получается, она не расстраивается и идёт дальше.

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