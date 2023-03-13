В Подмосковье специалисты пройдут обучение по использованию БПЛА на природных пожарах

В Московской области около 150 человек пройдут обучение по работе с беспилотниками, которые будут задействовать при тушении лесных пожаров, а также для поиска потерявшихся в лесу людей.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Комлесхоз региона.

«Это серия практических семинаров со специалистами различного уровня не только для вновь обучаемых, это и повышение квалификации для уже обученных в прошлые годы сотрудников», — сказал зампред правительства области Георгий Филимонов.

На теоретических и практических занятиях участникам расскажут о нормативной базе использования беспилотников, требованиях к их эксплуатации, подготовке и другом.

Ранее издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что для лесопожарных формирований Московской области закупили технику на сумму более 150 млн рублей.