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В Подмосковье специалисты пройдут обучение по использованию БПЛА на природных пожарах

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В Московской области около 150 человек пройдут обучение по работе с беспилотниками, которые будут задействовать при тушении лесных пожаров, а также для поиска потерявшихся в лесу людей.
В Подмосковье специалисты пройдут обучение по использованию БПЛА на природных пожарах
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Комлесхоз региона.

«Это серия практических семинаров со специалистами различного уровня не только для вновь обучаемых, это и повышение квалификации для уже обученных в прошлые годы сотрудников», — сказал зампред правительства области Георгий Филимонов.

На теоретических и практических занятиях участникам расскажут о нормативной базе использования беспилотников, требованиях к их эксплуатации, подготовке и другом.

Ранее издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что для лесопожарных формирований Московской области закупили технику на сумму более 150 млн рублей.

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