В Подмосковье специалисты пройдут обучение по использованию БПЛА на природных пожарах
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Комлесхоз региона.
«Это серия практических семинаров со специалистами различного уровня не только для вновь обучаемых, это и повышение квалификации для уже обученных в прошлые годы сотрудников», — сказал зампред правительства области Георгий Филимонов.
На теоретических и практических занятиях участникам расскажут о нормативной базе использования беспилотников, требованиях к их эксплуатации, подготовке и другом.
Ранее издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что для лесопожарных формирований Московской области закупили технику на сумму более 150 млн рублей.