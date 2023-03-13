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Реставратор Португальский назвал скульптуры на Аничковом мосту Петербурга наиболее уязвимыми

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Реставратор Пётр Португальский рассказал, какие памятники в Санкт-Петербурге получают наибольший ущерб от вандалов, а какие, напротив, надёжно защищены от посягательств.
Реставратор Португальский назвал скульптуры на Аничковом мосту Петербурга наиболее уязвимыми
  • Gettyimages.ru
  • © Alexei Polyansky / EyeEm

В Петербурге наибольший ущерб получают памятники, находящиеся в людных местах и вблизи автомобильных дорог, например, скульптуры на Аничковом мосту, сообщил он в беседе с «Петербургским дневником».

Они очень страдают от ботинок вандалов, забирающихся на монументы для селфи, объяснил специалист. По его словам, немало достаётся также львам у Адмиралтейства и коням на арке Главного штаба. Эти фигуры выполнены из тонкого металла, и под весом многочисленных вандалов-«наездников» они деформируются.

Но есть скульптуры, которые хорошо защищены. К примеру, памятник Крылову в Летнем саду. Он обнесён оградой, отметил Португальский.

«И, конечно, никаким вандалам не добраться пока до фигуры ангела на Александровской колонне», — заключил реставратор.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.

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