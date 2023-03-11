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Вильфанд: весеннее тепло в Москве на выходных не будет ощущаться из-за влажности

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что к воскресенью в Москве потеплеет до плюс +5 °C, при этом из-за сильной влажности тепло будет ощущаться как отрицательные температуры.

Об этом пишет РИА Новости.

Вильфанд отметил, что к вечеру субботы температура повысится на 13—14 °C, будет повышаться в течение дня и к позднему вечеру будет от 0 °C до -2 °C.

«Москвичи не ощутят этого тепла, потому что, во-первых, погода будет сопровождаться осадками... И второе — порывы ветра будут достигать 17 м/с», — уточнил он.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге в ночь на субботу, 11 марта, похолодает до -19 °С.

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