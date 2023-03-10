Актёр Панкратов-Чёрный заявил, что музыка Зацепина дополняла фильмы Гайдая

Актёр, кинорежиссёр Александр Панкратов-Чёрный поздравил композитора Александра Зацепина с днём рождения и высказался о его произведениях, которые использовались в фильмах режиссёра Леонида Гайдая.

«Как-то раз Леонид Львович сказал о нём замечательные слова: «Это камертон всей кинокартины. Когда он показывал мне свои наброски, я уже знал, как снимать какую сцену, в каком ритме». Понимаете, это камертон, который задаёт тон той или иной сцене», — сказал артист в беседе с ФАН.

Панкратов-Чёрный подчеркнул, что высоко ценит композитора отечественный кинематограф.

Ранее Newinform передавал, что актёр Роман Мадянов снимется в новом сезоне сериала «Склифосовский».