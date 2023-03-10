Актёр Панкратов-Чёрный заявил, что музыка Зацепина дополняла фильмы Гайдая
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«Как-то раз Леонид Львович сказал о нём замечательные слова: «Это камертон всей кинокартины. Когда он показывал мне свои наброски, я уже знал, как снимать какую сцену, в каком ритме». Понимаете, это камертон, который задаёт тон той или иной сцене», — сказал артист в беседе с ФАН.
Панкратов-Чёрный подчеркнул, что высоко ценит композитора отечественный кинематограф.
Ранее Newinform передавал, что актёр Роман Мадянов снимется в новом сезоне сериала «Склифосовский».