Доходный дом Катеринич в Петербурге признали памятником регионального значения
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу КГИОП.
Дом выполнен в стиле модерн с элементами французского барокко.
Как уточняется, наиболее знаменитым жильцом доходного дома был музыкальный критик и композитор Вячеслав Каратыгин.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.