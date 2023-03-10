Доходный дом Катеринич в Петербурге признали памятником регионального значения

Дом жены коллежского асессора Софьи Катеринич, построенный в первой половине ХХ века на проспекте Добролюбова в Санкт-Петербурге, получил статус регионального памятника. Его включили в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу КГИОП.

Дом выполнен в стиле модерн с элементами французского барокко.

Как уточняется, наиболее знаменитым жильцом доходного дома был музыкальный критик и композитор Вячеслав Каратыгин.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.