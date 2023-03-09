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В Севастополе начались работы по реставрации музея-панорамы обороны города

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В Севастополе началась реставрация музея-панорамы обороны города во время Крымской войны.
В Севастополе начались работы по реставрации музея-панорамы обороны города
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

Об этом сообщает ОТР.

В помещениях укрепят стены, заменят кровлю, а также системы кондиционирования.

Само полотно изолируют от пыли, чтобы исключить любые внешние воздействия на красочный слой.

Для посетителей панораму планируют открыть в 2025 году.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.

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