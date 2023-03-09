В Ленобласти рассказали о планах по реставрации на 2023 год

В Ленинградской области в 2023 году планируют завершить основные крупные реставрационные работы на кафедральном соборе святого апостола Павла, заявил зампред правительства региона, глава комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Это очень значимая для нас реставрация. Мы надеемся, что с приходом тёплого времени года жители города Гатчины увидят обновлённый отреставрированный собор. Снимать леса с фасадов объекта планируется начать в апреле-мае этого года», — отметил Цой.

Он также рассказал, что к концу года ожидается окончание реставрационных работ в музее-усадьбе Павла Щербова.

«В этом году мы ожидаем окончания работ на территории Новой Ладоги — в бывшем купеческом особняке на Пионерской улице. Всю текущую зиму специалисты приводили в порядок интерьеры объекта», — добавил чиновник.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.