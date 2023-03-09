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В Ленобласти рассказали о планах по реставрации на 2023 год

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В Ленинградской области в 2023 году планируют завершить основные крупные реставрационные работы на кафедральном соборе святого апостола Павла, заявил зампред правительства региона, глава комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.
В Ленобласти рассказали о планах по реставрации на 2023 год
  • Gettyimages.ru
  • © Alexei Polyansky / EyeEm

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Это очень значимая для нас реставрация. Мы надеемся, что с приходом тёплого времени года жители города Гатчины увидят обновлённый отреставрированный собор. Снимать леса с фасадов объекта планируется начать в апреле-мае этого года», — отметил Цой.

Он также рассказал, что к концу года ожидается окончание реставрационных работ в музее-усадьбе Павла Щербова.

«В этом году мы ожидаем окончания работ на территории Новой Ладоги — в бывшем купеческом особняке на Пионерской улице. Всю текущую зиму специалисты приводили в порядок интерьеры объекта», — добавил чиновник.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.

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