В Ленобласти рассказали о планах по реставрации на 2023 год
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».
«Это очень значимая для нас реставрация. Мы надеемся, что с приходом тёплого времени года жители города Гатчины увидят обновлённый отреставрированный собор. Снимать леса с фасадов объекта планируется начать в апреле-мае этого года», — отметил Цой.
Он также рассказал, что к концу года ожидается окончание реставрационных работ в музее-усадьбе Павла Щербова.
«В этом году мы ожидаем окончания работ на территории Новой Ладоги — в бывшем купеческом особняке на Пионерской улице. Всю текущую зиму специалисты приводили в порядок интерьеры объекта», — добавил чиновник.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.