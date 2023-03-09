Петербургский «Мюзик-Холл» будет носить имя Шаляпина
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Театр будет закрыт на масштабную реконструкцию на три года. Концерт «Шаг в будущее» состоится 10 марта.
После открытия полное название будет звучать как Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр имени Фёдора Ивановича Шаляпина.
Ранее Nation News сообщал, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.