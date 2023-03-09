Петербургский «Мюзик-Холл» будет носить имя Шаляпина

Петербургский театр «Мюзик-Холл» будет носить имя певца Фёдора Шаляпина.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Театр будет закрыт на масштабную реконструкцию на три года. Концерт «Шаг в будущее» состоится 10 марта.

После открытия полное название будет звучать как Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр имени Фёдора Ивановича Шаляпина.

Ранее Nation News сообщал, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.