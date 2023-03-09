Рэпер Птаха вышел на связь после сообщений о попадании под обстрел в Донбассе

Рэпер Давид Нуриев, известный как Птаха, вышел на связь после сообщений о попадании под обстрел в Донбассе, с ним всё в порядке.

Об этом RT заявила пиар-директор артиста Марина Евстифеева.

По её словам, Птаха и рэпер Андрей 3022 решили «потроллить украинских звёзд-солдат, которые показательно делают фото/видео на передовой, но шутка явно вышла из-под контроля».

8 марта стало известно, что рэпер Птаха попал под обстрел в Донбассе.

Вместе с Птахой под обстрел попал рэпер Андрей 3022.

Позднее в сети было опубликовано, предположительно, последнее видео от рэпера Птахи, который попал под обстрел в Донецкой Народной Республике.