Рэпер Птаха вышел на связь после сообщений о попадании под обстрел в Донбассе
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Об этом RT заявила пиар-директор артиста Марина Евстифеева.
По её словам, Птаха и рэпер Андрей 3022 решили «потроллить украинских звёзд-солдат, которые показательно делают фото/видео на передовой, но шутка явно вышла из-под контроля».
8 марта стало известно, что рэпер Птаха попал под обстрел в Донбассе.
Вместе с Птахой под обстрел попал рэпер Андрей 3022.
Позднее в сети было опубликовано, предположительно, последнее видео от рэпера Птахи, который попал под обстрел в Донецкой Народной Республике.