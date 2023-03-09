Узнать больше

Синоптики спрогнозировали потепление до +4 °C в Омской области на выходных

Короткая ссылка
Синоптики Обь-Иртышского УГМС спрогнозировали потепление до +4 °C в Омской области на выходных.
Синоптики спрогнозировали потепление до +4 °C в Омской области на выходных
  • Gettyimages.ru
  • © Connie Mazur

Об этом сообщает gorod55.ru.

Так, 10 марта ночью будет идти небольшой снег. Температура -5…-10 °С. Днём без существенных осадков, -2…+3 °С. 11 марта ночью преимущественно без осадков, в отдельных районах туман, -3…-8 °С. Днём местами небольшие осадки, -1…+4 °С. 12 марта ночью небольшие осадки, -1…-6 °С. Днём без существенных осадков, -4…+1 °С.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить