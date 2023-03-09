Синоптики спрогнозировали потепление до +4 °C в Омской области на выходных

Синоптики Обь-Иртышского УГМС спрогнозировали потепление до +4 °C в Омской области на выходных.

Об этом сообщает gorod55.ru.

Так, 10 марта ночью будет идти небольшой снег. Температура -5…-10 °С. Днём без существенных осадков, -2…+3 °С. 11 марта ночью преимущественно без осадков, в отдельных районах туман, -3…-8 °С. Днём местами небольшие осадки, -1…+4 °С. 12 марта ночью небольшие осадки, -1…-6 °С. Днём без существенных осадков, -4…+1 °С.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.