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Геофизик Любушин назвал обычным явлением землетрясение вблизи Камчатки и Курил 8—9 марта

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Главный научный сотрудник лаборатории физики колебания пробных масс ИФЗ РАН Алексей Любушин, комментируя известие о землетрясении 8—9 марта около Камчатки и Курильских островов, заявил, что такие явления обладают «ничтожной» энергией и случаются регулярно.
Геофизик Любушин назвал обычным явлением землетрясение вблизи Камчатки и Курил 8—9 марта
  • Gettyimages.ru
  • © Oleg Shestakov / EyeEm

«Это обычная повседневная жизнь планеты Земля. Она всё время дрожит, если не брать отдельные спокойные районы вроде Москвы. В сейсмоактивных же регионах, где сталкиваются тектонические плиты, особенно в Тихоокеанском поясе, мелкие землетрясения происходят постоянно, ничего экстраординарного в этом нет», — отметил учёный в интервью «Газете.Ru».

Повышенное же внимание к этой теме со стороны медиа он объяснил недавним разрушительным землетрясением в Турции, из-за которого люди «хотят что-то про это знать».

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки 9 марта.

Ранее кандидат физико-математических наук сейсмолог Анна Николаева в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о составлении прогнозов землетрясений.

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