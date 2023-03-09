Геофизик Любушин назвал обычным явлением землетрясение вблизи Камчатки и Курил 8—9 марта
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«Это обычная повседневная жизнь планеты Земля. Она всё время дрожит, если не брать отдельные спокойные районы вроде Москвы. В сейсмоактивных же регионах, где сталкиваются тектонические плиты, особенно в Тихоокеанском поясе, мелкие землетрясения происходят постоянно, ничего экстраординарного в этом нет», — отметил учёный в интервью «Газете.Ru».
Повышенное же внимание к этой теме со стороны медиа он объяснил недавним разрушительным землетрясением в Турции, из-за которого люди «хотят что-то про это знать».
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки 9 марта.
Ранее кандидат физико-математических наук сейсмолог Анна Николаева в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о составлении прогнозов землетрясений.