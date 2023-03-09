Синоптик Шувалов: жителей столицы ожидает погодная лихорадка 10—12 марта
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
В период с 10 по 12 марта диапазон колебания температуры составит почти 20 °С, сообщил синоптик «Вечерней Москве».
«На этих выходных москвичей ждёт погодная лихорадка. В ночь с пятницы на субботу в городе ожидается ясное небо и -12…-14 °С, а уже в воскресенье днём пасмурно, дождь и до +5 °С», — заявил Шувалов.
По его словам, к понедельнику, 13 марта, произойдёт очередное понижение температуры — до -2…-7 °С.
Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.