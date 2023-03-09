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Синоптик Шувалов: жителей столицы ожидает погодная лихорадка 10—12 марта

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей Москвы, что на предстоящих выходных, 11—12 марта, в городе ожидаются перепады атмосферного давления и резкое похолодание.
Синоптик Шувалов: жителей столицы ожидает погодная лихорадка 10—12 марта
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

В период с 10 по 12 марта диапазон колебания температуры составит почти 20 °С, сообщил синоптик «Вечерней Москве».

«На этих выходных москвичей ждёт погодная лихорадка. В ночь с пятницы на субботу в городе ожидается ясное небо и -12…-14 °С, а уже в воскресенье днём пасмурно, дождь и до +5 °С», — заявил Шувалов.

По его словам, к понедельнику, 13 марта, произойдёт очередное понижение температуры — до -2…-7 °С.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.

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