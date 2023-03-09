Синоптики предупредили о резком похолодании в Тверской области на неделе
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Об этом информирует tverigrad.ru.
Так, в Твери с пятницы на субботу, с 10 на 11 марта, столбики термометров опустятся до -15 °С. Дневные температуры с 9 по 11 марта будут колебаться от -5 до 0 °С. В воскресенье, 12 марта, днём воздух прогреется до +4 °С.
В целом по области ночью с 10 на 11 марта температура может опускаться до -20 °С.
На дорогах возможна гололедица.
Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.