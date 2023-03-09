Узнать больше

Синоптики предупредили о резком похолодании в Тверской области на неделе

Короткая ссылка
По данным Росгидрометцентра России, в Тверской области на текущей неделе ожидается похолодание.
Синоптики предупредили о резком похолодании в Тверской области на неделе
  • Gettyimages.ru
  • © Yuriy Pozdnikov / EyeEm

Об этом информирует tverigrad.ru.

Так, в Твери с пятницы на субботу, с 10 на 11 марта, столбики термометров опустятся до -15 °С. Дневные температуры с 9 по 11 марта будут колебаться от -5 до 0 °С. В воскресенье, 12 марта, днём воздух прогреется до +4 °С.

В целом по области ночью с 10 на 11 марта температура может опускаться до -20 °С.

На дорогах возможна гололедица.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить