Синоптики предупредили о резком похолодании в Тверской области на неделе

По данным Росгидрометцентра России, в Тверской области на текущей неделе ожидается похолодание.

Об этом информирует tverigrad.ru.

Так, в Твери с пятницы на субботу, с 10 на 11 марта, столбики термометров опустятся до -15 °С. Дневные температуры с 9 по 11 марта будут колебаться от -5 до 0 °С. В воскресенье, 12 марта, днём воздух прогреется до +4 °С.

В целом по области ночью с 10 на 11 марта температура может опускаться до -20 °С.

На дорогах возможна гололедица.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.