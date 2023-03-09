В Сочи представили новый военно-исторический маршрут

В Сочи открыли новый пешеходный туристический маршрут «Сочи — город-госпиталь. Подвиг во имя жизни» протяжённостью 1 км.

Маршрут включает несколько военных монументов: мемориал «Подвиг во имя жизни», памятник «Солдату-сочинцу», «Стелу с орденом Отечественной войны» и другие, сообщает «Российская газета».

Разработчики создали удобную навигацию. Пройти маршрут можно примерно за один час. Он бесплатный и предназначен как для индивидуального осмотра достопримечательностей, так и для прохождения организованными тургруппами.

Ранее ФАН со ссылкой на данные сервиса Туту.ру сообщало, что самыми популярными направлениями при раннем бронировании авиабилетов на лето стали Сочи, Москва и Петербург.