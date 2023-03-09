В Сочи представили новый военно-исторический маршрут
- РИА Новости
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Маршрут включает несколько военных монументов: мемориал «Подвиг во имя жизни», памятник «Солдату-сочинцу», «Стелу с орденом Отечественной войны» и другие, сообщает «Российская газета».
Разработчики создали удобную навигацию. Пройти маршрут можно примерно за один час. Он бесплатный и предназначен как для индивидуального осмотра достопримечательностей, так и для прохождения организованными тургруппами.
Ранее ФАН со ссылкой на данные сервиса Туту.ру сообщало, что самыми популярными направлениями при раннем бронировании авиабилетов на лето стали Сочи, Москва и Петербург.