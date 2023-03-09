Узнать больше

Акция по комплексной вакцинации собак пройдёт в государственных ветклиниках Москвы

Короткая ссылка
Государственные ветеринарные клиники Москвы примут участие в акции по комплексной вакцинации собак «Защити своего питомца по максимуму», которая пройдёт с 10 марта по 10 апреля. В это время вакцинировать животное можно со скидкой.
Акция по комплексной вакцинации собак пройдёт в государственных ветклиниках Москвы
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

В период акции сделать прививку домашнему животному можно будет за 1 тыс. рублей, передаёт НТВ.  

«Иммунитет к заболеваниям формируется в течение 21 дня, поэтому приводить питомцев на прививку лучше уже сейчас. Тем более что с 10 марта по 10 апреля комплексная вакцинация для собак доступна со скидкой чуть более 15%. Единственное условие — предварительная запись на процедуру», — уточнили в пресс-службе комитета ветеринарии.

Ранее президент Союза кинологических организаций России и Международного кинологического союза, эксперт международной категории (все породы собак), ветеринарный врач Владимир Уражевский рассказал ФАН, стоит ли стерилизовать домашних собак.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить