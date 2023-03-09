Акция по комплексной вакцинации собак пройдёт в государственных ветклиниках Москвы

Государственные ветеринарные клиники Москвы примут участие в акции по комплексной вакцинации собак «Защити своего питомца по максимуму», которая пройдёт с 10 марта по 10 апреля. В это время вакцинировать животное можно со скидкой.

В период акции сделать прививку домашнему животному можно будет за 1 тыс. рублей, передаёт НТВ.

«Иммунитет к заболеваниям формируется в течение 21 дня, поэтому приводить питомцев на прививку лучше уже сейчас. Тем более что с 10 марта по 10 апреля комплексная вакцинация для собак доступна со скидкой чуть более 15%. Единственное условие — предварительная запись на процедуру», — уточнили в пресс-службе комитета ветеринарии.

Ранее президент Союза кинологических организаций России и Международного кинологического союза, эксперт международной категории (все породы собак), ветеринарный врач Владимир Уражевский рассказал ФАН, стоит ли стерилизовать домашних собак.