В ЯНАО с 10 по 20 марта пройдёт «Архивная декада» с культурными мероприятиями

В Ямало-Ненецком автономном округе в рамках «Архивной декады» по случаю Дня архивов пройдут более 80 культурных мероприятий.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на слова руководителя службы по делам архивов ЯНАО Татьяны Коневой.

«В четвёртый раз мы проводим архивную декаду. Программу этого года мы постарались сделать разнообразной и полезной, как для жителей округа — пользователей ретроспективной информации, так и для профессионального сообщества — архивистов, а также студентов, получающих профильное образование», — уточнила Конева.

Отмечается, что в число тематических мероприятий войдут диктанты, экскурсии, семинары, викторины и прочее.

Ранее ФАН сообщало, что более 100 площадок приняли участников диктанта на языках народов Карачаево-Черкесии.