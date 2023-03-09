Синоптик Вильфанд: сугробы в европейской части России растают не раньше апреля

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что снег в европейской части России начнёт сходить не раньше первой половины апреля.

Март — это зимний месяц даже на юге европейской России, но там погода несколько ближе к весенней, отметил он в беседе с URA.RU.

«Если говорить о сходе снежного покрова, то до этого ещё далеко. Нужно подождать до первой декады апреля. Только тогда в центре европейской России сойдёт снег. На Урале ещё чуть позже», — резюмировал Вильфанд.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.