Два памятника архитектуры взяли под охрану в Самаре

«Дом с атлантами» и особняк Зеленко взяли под охрану в Самаре.

Об этом сообщает volga.news со ссылкой на сайт регионального правительства.

Оба здания признаны объектами культурного наследия регионального значения.

Кирпичный двухэтажный особняк Зеленко построен в 1903 году. В настоящее время там расположен Дом журналиста и литератора.

«Дом с атлантами» возведён в конце XIX века по проекту Александра Щербачёва.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.