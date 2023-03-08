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Два памятника архитектуры взяли под охрану в Самаре

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«Дом с атлантами» и особняк Зеленко взяли под охрану в Самаре.
Два памятника архитектуры взяли под охрану в Самаре
  • РИА Новости

Об этом сообщает volga.news со ссылкой на сайт регионального правительства.

Оба здания признаны объектами культурного наследия регионального значения.

Кирпичный двухэтажный особняк Зеленко построен в 1903 году. В настоящее время там расположен Дом журналиста и литератора.

«Дом с атлантами» возведён в конце XIX века по проекту Александра Щербачёва.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.

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