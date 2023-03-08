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В Удмуртии ожидается усиление ветра 9 марта

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В Удмуртии в среду, 9 марта, ожидается усиление юго-западного ветра. Порывы могут составить 15—17 м/с.
В Удмуртии ожидается усиление ветра 9 марта
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

На погоду будет влиять североатлантический циклон. Ночью температура воздуха составит -3...-8 °С, днём 0...+4 °С.

В ночь на пятницу, 10 марта, ожидается небольшой снег.

Ранее сайт Newinform сообщил, что, по данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 27 февраля и 6 марта.

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