В Удмуртии ожидается усиление ветра 9 марта
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Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
На погоду будет влиять североатлантический циклон. Ночью температура воздуха составит -3...-8 °С, днём 0...+4 °С.
В ночь на пятницу, 10 марта, ожидается небольшой снег.
Ранее сайт Newinform сообщил, что, по данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 27 февраля и 6 марта.