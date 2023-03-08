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Виктор Добронравов рассказал о съёмках в фильме «Т-34»

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Актёр Виктор Добронравов рассказал о съёмках в фильме «Т-34».
Виктор Добронравов рассказал о съёмках в фильме «Т-34»
  • РИА Новости

«Мне очень дорога работа в этой картине. На мой взгляд, это особенный фильм. В нём я сыграл механика-водителя Василёнка. Говорил на белорусском языке и водил несколько машин, причём один из танков — Т-34-76 — участвовал в боях в Великой Отечественной войне. Его подняли из болота и отреставрировали», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По словам актёра, первый тренировочный заезд состоялся зимой в мороз, а съёмки проходили летом в жару.

«Помимо физических трудностей, были и эмоциональные», — отметил Добронравов.

Ранее Nation News сообщал, что в российский прокат вышел фильм о создании ленты «Чебурашка».

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