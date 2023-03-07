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Синоптики предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Татарстане

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В Татарстане в среду, 8 марта, ожидается метель и снегопад.
Синоптики предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Татарстане
  • РИА Новости

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

По прогнозу, будет облачно с прояснениями. Утром и днём мокрый снег, местами ветер до 18 м/с.

Ночью -8...-13 °С, днём +2 °С. Также возможна гололедица.

Ранее сайт Newinform сообщил, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 27 февраля и 6 марта.

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