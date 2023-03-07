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Актриса Скибунова рассказала, как попала в сериал «Ничто не случается дважды»

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Актриса Анастасия Скибунова рассказала о своей роли в сериале «Ничто не случается дважды» режиссёра Оксаны Байрак.
Актриса Скибунова рассказала, как попала в сериал «Ничто не случается дважды»
  • Gettyimages.ru
  • © Marco Antonio Dávila Torres / EyeEm

«Я попала в этот проект волей случая, отправила самопробы, и меня пригласили на роль. Это целая сага, где прослеживаются непростые судьбы героев. Моя героиня появляется во втором сезоне, по сценарию она была известной танцовщицей у себя на родине, в Сантьяго-де-Чили», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам актрисы, при работе над ролью ей пригодилась хореографическая подготовка.

«Я начинала танцевать в рижском филиале «Тодеса», побеждала на конкурсах талантов по актёрскому мастерству и танцу по всему миру, а также представляла Латвию на международных конкурсах красоты», — добавила Скибунова.

Ранее актёр Алексей Маклаков в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о работе с Риммой Марковой, которой 3 марта исполнилось бы 98 лет.

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