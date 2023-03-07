Синоптик Позднякова сообщила, что жители Москвы недополучили солнечного света зимой

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что жители столицы за прошедшую зиму получили 83 часа солнечного света — это 67% от нормы.

Меньше всего солнечного света в столице было в декабре и январе — 22 и 21 час соответственно. В феврале число солнечных часов увеличилось до 40, сообщила специалист в интервью «Вечерней Москве».

Похожий дефицит солнечного света наблюдался в Москве в сезоне 2019—2020, когда зимой солнце светило 72 часа, или 59% от нормы.

Можно считать, что москвичи солнца недополучили, резюмировала Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что на юге европейской территории страны ожидается резкое потепление на этой неделе.