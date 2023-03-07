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В Министерстве труда Омской области рассказали о росте числа многодетных семей в регионе

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Министерство труда Омской области сообщило, что в регионе фиксируется рост числа многодетных семей.
В Министерстве труда Омской области рассказали о росте числа многодетных семей в регионе
  • Gettyimages.ru
  • © mihailomilovanovic

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на ведомство.

Как отмечается, в 2022 году в области замуж вышли 14,6 тыс. женщин — на 23% больше, чем в 2021-м, также родились 16 тыс. детей.

Как утверждает статистика, за 10 лет — до 33 тыс. — выросло и количество многодетных семей.

Также в регионе увеличилось количество предпринимательниц, в настоящее время их около 28 тыс. 

Ранее «Радио 1» сообщало, что в домах культуры Московской области пройдёт более 420 мероприятий по случаю Международного женского дня.

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