В Министерстве труда Омской области рассказали о росте числа многодетных семей в регионе
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Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на ведомство.
Как отмечается, в 2022 году в области замуж вышли 14,6 тыс. женщин — на 23% больше, чем в 2021-м, также родились 16 тыс. детей.
Как утверждает статистика, за 10 лет — до 33 тыс. — выросло и количество многодетных семей.
Также в регионе увеличилось количество предпринимательниц, в настоящее время их около 28 тыс.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в домах культуры Московской области пройдёт более 420 мероприятий по случаю Международного женского дня.