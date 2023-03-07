Синоптики предупредили о резком похолодании в Новосибирской области 9 марта

По данным Западно-Сибирского УГМС, жителей Новосибирской области 9 марта ожидает резкое похолодание.

Об этом информирует Сиб.фм.

Согласно прогнозу, 9 марта в северных районах Новосибирской области температура опустится до -22 °С. На дорогах возможен гололёд, также ожидаются осадки.

По данным метеорологов, значительного потепления в регионе стоит ожидать не раньше конца марта.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 ожидается магнитный шторм.